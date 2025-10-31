Google продолжает активно внедрять искусственный интеллект во все свои сервисы, и на этот раз новая функция добралась до магазина приложений Play Store для Android. Теперь пользователи смогут видеть автоматически сгенерированные AI-сводки отзывов к приложениям, что позволит быстро понять их плюсы и минусы без необходимости читать десятки отдельных комментариев.

Как и обычно с новыми функциями Google, запуск проходит постепенно. Хотя тестирование этой возможности началось более года назад, полноценное внедрение началось только сейчас. Когда функция появится на устройстве, над списком отзывов можно будет заметить новый раздел под названием «Что говорят пользователи» — именно там отображается AI-сводка.

Сводки формируются только для тех приложений, у которых достаточно отзывов для анализа, однако точное минимальное количество комментариев Google не раскрывает. Каждая сводка представляет собой один абзац текста, в котором выделяются наиболее часто упоминаемые положительные и отрицательные стороны приложения.

Под абзацем размещаются интерактивные метки (так называемые «чипы»), нажав на которые можно быстро перейти к отзывам, в которых пользователи упоминают конкретные аспекты — например, «дизайн», «производительность» или «реклама».

Стоит отметить, что аналогичная функция уже появилась в iOS App Store — Apple внедрила AI-сводки отзывов ещё в апреле этого года.



