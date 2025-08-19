Великобритания больше не будет заставлять Apple создавать бэкдор для доступа к данным пользователей, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард. В публикации на X она отметила, что вместе с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом они в последние месяцы тесно сотрудничали с британскими партнёрами. «В результате, — добавила она, — Великобритания согласилась отказаться от мандата, обязывающего Apple предоставлять ‘чёрный ход’, который позволял бы получать доступ к зашифрованным данным американских граждан и нарушал бы наши гражданские свободы».

Как пишет The New York Times, британское правительство выдало секретное распоряжение в начале этого года после внесения поправок в Закон о полномочиях по расследованию 2016 года. Этот закон даёт властям право требовать от компаний передачи данных правоохранительным и разведывательным органам. Первые сообщения о мандате появились в феврале, и Apple фактически подтвердила это, отключив в Великобритании функцию Advanced Data Protection (ADP) для iCloud. ADP позволяет пользователям включить сквозное шифрование для части данных в iCloud, что делает их недоступными для властей без физического доступа к устройству владельца. «Мы много раз заявляли, что никогда не создавали и не будем создавать бэкдор или универсальный ключ к нашим продуктам и сервисам», — напомнила тогда Apple.





После публикации о мандате группа американских законодателей из обеих партий обратилась к Габбард с просьбой принять меры против того, что они назвали «иностранной кибератакой политическими методами». Тем временем Apple подала жалобу в Трибунал по полномочиям по расследованию (IPT), который рассматривает жалобы граждан на действия госструктур. Компания пока не выпустила официального заявления о том, что мандат в Великобритании был отменён.