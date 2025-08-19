Spotify представила новую функцию, которая позволяет создавать более профессиональные и персонализированные плейлисты. Теперь пользователи смогут добавлять автоматические переходы между треками или настраивать их вручную, выбирая из готовых опций — например, fade, rise или blend, а также регулировать дополнительные параметры.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть плейлист и выбрать «Mix» на панели инструментов. В процессе настройки можно менять громкость, эквалайзер и эффекты, а также использовать данные о ритме и волне трека, чтобы найти оптимальное место для перехода. Spotify автоматически отображает тональность и количество ударов в минуту для каждого трека, что облегчает задачу новичкам.





Новая опция рассчитана на меломанов и создателей плейлистов, которых на платформе уже насчитывается почти 9 миллиардов. Она дополняет другие обновления, появившиеся за последний год: редактирование и сортировка плейлистов, настройка Discover Weekly, временное отключение треков, голосовые запросы к AI DJ и многое другое. Кроме того, функция поможет Spotify конкурировать с Apple Music, где в iOS 26 тестируется AutoMix.

Подписчики Premium смогут сохранять и делиться миксами в соцсетях или приглашать друзей для совместного редактирования. Включить и отключить режим микса можно в любое время, вернув плейлист в классический вид. Spotify отмечает, что переходы лучше всего работают с электронной музыкой, например хаусом и техно, так как она изначально создается с учетом плавного сведения.





Как и обычные плейлисты, новые миксы можно кастомизировать — менять обложку и добавлять специальные стикеры и метки. Функция уже доступна большинству пользователей Premium по всему миру, хотя в некоторых странах она появится позже. Распространение происходит постепенно среди владельцев устройств с обновленным приложением Spotify для iOS.