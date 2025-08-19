Администрация Дональда Трампа ведёт переговоры о преобразовании части господдержки в долю в Intel. По данным Bloomberg, Белый дом может конвертировать около $10 млрд по программе Chips Act в 10% акций компании.

Котировки Intel (тикер INTC.O) закрылись с понижением на 3,7% в понедельник, несмотря на рост на прошлой неделе на фоне ожиданий государственной поддержки. Рыночная стоимость потенциальной доли оценивается в $10 млрд.





Госсредства по Chips Act могут перейти в капитал

Intel должна получить до $10,9 млрд в виде грантов по Chips Act — как на коммерческое, так и на военное производство. По информации Bloomberg, этой суммы достаточно, чтобы покрыть стоимость 10% акций, которые могут перейти в собственность государства.

Представители Intel от комментариев отказались. Белый дом не ответил на запрос журналистов, а агентство Reuters не смогло оперативно подтвердить сведения.





Информация о возможной доле США в Intel появилась после встречи генерального директора Лип-Бу Тана с президентом Дональдом Трампом. Встреча состоялась на фоне требования главы государства о его отставке из-за предполагаемых связей с китайскими компаниями.

Госдоля может стать поддержкой для убыточного бизнеса

Аналитики отмечают, что госучастие может дать Intel больше времени на восстановление убыточного контрактного производства. Однако проблемы с продуктовой линейкой и привлечением клиентов в новые фабрики по-прежнему остаются.





«Если правительство США вмешивается, чтобы спасти такую флагманскую компанию, значит, её положение было хуже, чем ожидалось», — заявил Дэвид Вагнер, руководитель портфельного управления в Aptus Capital Advisors, акционер Intel. Он добавил, что, несмотря на скепсис по поводу вложения бюджетных средств в частные компании, это лучше, чем государственная национализация.

Aptus Capital Advisors владеет 80 581 акцией Intel.





Трамп усиливает вмешательство в технологический сектор

По словам самого Трампа, встреча с Таном была «очень интересной». Он активно продвигает многомиллиардные проекты с участием государства в критически важных отраслях. Среди них — предполагаемое партнёрство с Nvidia и сделка с MP Materials для обеспечения поставок редкоземельных элементов.

«Это попытка США разыграть китайскую карту и получить больше контроля над производственными цепочками», — считает Кларк Джеранен, главный стратег CalBay Investments. Он отметил, что такой подход вызывает опасения с точки зрения свободного рынка, но компании готовы сотрудничать, предполагая, что нынешняя политика может оказаться временной.

Уроки прошлого: опыт General Motors

Госинвестиции в проблемные компании уже имели место в истории. Во время финансового кризиса 2007–2009 годов правительство приобрело долю в General Motors, от которой впоследствии отказалось в 2013 году.

В 2024 году Intel уже получила около $8 млрд субсидий на строительство новых фабрик в Огайо и других штатах. Эта программа была запущена бывшим CEO Пэтом Гелсингером. Однако его преемник, Лип-Бу Тан, сократил темпы строительства и объявил, что новые объекты будут возводиться только при наличии устойчивого спроса. Это может противоречить курсу Трампа на развитие американского производства.