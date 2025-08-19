Аналитики «Авито Авто» подсчитали, какие цвета машин чаще всего встречаются на российском рынке и какие действительно интересуют покупателей. Оказалось, что спрос заметно расходится с предложением: самые распространённые авто — это белые, чёрные, серые и серебристые, а вот внимание покупателей всё чаще привлекают коричневые и зелёные машины.

Предложение и спрос на новые автомобили

В сегменте новых авто лидирует «монохром». На белый, чёрный, серый и серебристый цвета приходится 82% всех предложений. Однако в плане спроса расклад иной: россиян чаще интересуют именно коричневые автомобили, тогда как интерес к классическим монохромным оттенкам ниже на 15–33%.





Подержанные машины: рост интереса к зелёному

На вторичном рынке лидером по интересу неожиданно стал зелёный цвет. Он оказался на 8% популярнее чёрного и почти на 20% — белого и серого. Спрос на красные, коричневые и бежевые авто находится примерно на одном уровне с белыми, что тоже указывает на смещение предпочтений покупателей.

Как изменились предпочтения за год

Год назад рейтинг был традиционнее: чаще всего искали чёрные (22%) и белые (21,8%) машины. Далее шли серый (14,1%), серебристый (12,3%) и синий (9,1%). Однако уже в первой половине прошлого года аналитики отметили падение доли белых авто на 3,1% и рост интереса к коричневым.





Мировые тренды: что выбирают за рубежом

По данным концерна BASF, в 2024 году мировыми лидерами также остались белый, чёрный и серый цвета. Но среди ярких оттенков произошёл сдвиг: популярность жёлтого почти удвоилась.