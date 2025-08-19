iOS 26 обещает стать крупным обновлением вместе с выходом iPhone 17 в следующем месяце. Помимо масштабного редизайна, система получит множество мелких улучшений. Одним из самых полезных станет появление отдельной папки «Черновики» в iMessage.

В этой вкладке будут отображаться только те сообщения, которые пользователь начал писать, но не отправил. Это упростит работу тем, кто предпочитает тщательно обдумывать текст перед отправкой.





Доступ к черновикам осуществляется через новый фильтр в правом верхнем углу экрана. В меню можно переключаться между разделами «Сообщения», «Спам», «Недавно удалённые» и другими. Если в переписках есть запланированные через функцию Send Later сообщения, появится фильтр «Отложенные». Для непрочитанных сообщений будет отдельный фильтр «Непрочитанные», который исчезнет, как только все диалоги будут просмотрены.

По тому же принципу работает и фильтр черновиков: начатое, но незавершённое сообщение автоматически сохраняется, а затем может быть найдено через соответствующую опцию.





Активный фильтр подсвечивается синим цветом, чтобы напомнить пользователю, что отображается только часть сообщений. Одним касанием можно вернуться к полному списку чатов.

Функция, давно присутствующая в мессенджерах вроде Signal, наконец-то появляется в iMessage. Сейчас iOS 26 проходит бета-тестирование, а релиз обновления для поддерживаемых iPhone запланирован на следующий месяц.



