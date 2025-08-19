Samsung готовит новый планшет Galaxy Tab S10 Lite, и одна из утечек указывает на неожиданный цветовой акцент. Впервые за долгое время устройство может выйти в розово-коралловом исполнении, что выделит его на фоне традиционных серых, серебристых и чёрных моделей бренда.

Новый оттенок и дизайн

Снимки, опубликованные инсайдером @MaxJmb, демонстрируют Galaxy Tab S10 Lite в мягком коралловом оттенке. По слухам, официальный цвет может называться Coral Red, хотя на фото он выглядит ближе к розовому. Для линейки Galaxy Tab такой выбор будет нестандартным шагом: последние годы Samsung ограничивалась спокойными и строгими цветами.





По данным утечки, планшет также получит слот для S Pen на задней панели — функцию, которая обычно встречается в более дорогих моделях и редко появляется у версий Lite.

Характеристики Galaxy Tab S10 Lite

Ожидается, что планшет будет работать на процессоре Exynos 1380 в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ.





Технические параметры:

дисплей: 10,9 дюйма, LCD, разрешение 2112 × 1320;

аккумулятор: 8000 мА·ч, зарядка 25 Вт или 45 Вт;

камеры: основная 8 Мп, фронтальная 5 Мп;

звук: стереодинамики;

ОС: Android 15 с оболочкой One UI 7.

Дата выхода и цена

Планшет уже прошёл несколько сертификаций и, вероятно, будет представлен в сентябре 2025 года на выставке IFA в Берлине. В Европе цена ожидается около €399 (~$467), что сделает модель дешевле Tab S10 FE, но при этом с достаточно конкурентными характеристиками.





Если утечки подтвердятся, необычный розовый вариант станет главным отличием Galaxy Tab S10 Lite, добавив «молодёжный» акцент в серию.