Samsung продолжает развивать технологии мониторинга здоровья и недавно представила новое решение, созданное в сотрудничестве с кафедрой биомедицинской инженерии Университета Ханьян. Компания разработала миниатюрное устройство для регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которое крепится вокруг уха и способно улавливать мозговую активность без необходимости размещать электроды на коже головы.

Новое устройство, получившее название Ear-EEG, значительно компактнее традиционных систем, но при этом обеспечивает высокое качество считываемых сигналов, необходимых для технологий интерфейса «мозг-компьютер» (BCI). Благодаря своему размеру и удобству, Ear-EEG можно использовать за пределами лабораторий — например, для мониторинга сонливости или концентрации в реальном времени.

Samsung отмечает, что устройство может применяться в образовательных учреждениях для измерения эффективности обучения или в автомобилях — для более точного определения усталости водителя.

Кроме того, компания тестирует возможности использования Ear-EEG совместно с алгоритмами искусственного интеллекта. В ходе внутренних экспериментов устройство смогло определить предпочтения участников при просмотре видео с точностью до 92,85%, что открывает перспективы для его применения в сфере развлечений и нейромаркетинга.

В будущем подобная технология может быть встроена в AR-очки, XR-шлемы или беспроводные наушники, позволяя управлять устройствами без участия рук. В наушниках Ear-EEG сможет определять, когда пользователь начинает засыпать, или анализировать, насколько ему нравится контент, который он смотрит.





Профессор Чан Хван Им из Университета Ханьян отметил: «Это пример удачного сотрудничества науки и индустрии, получившего международное признание. Разработанная нами технология может найти применение не только в образовании и маркетинге, но и в сфере развлечений и управления психическим здоровьем».