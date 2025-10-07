Samsung анонсировала новую камеру ISOCELL HP5 с разрешением 200 МП, предназначенную для смартфонов следующего поколения. Несмотря на то что сенсор стал самым компактным в линейке 200-мегапиксельных решений компании, он получил ряд технологических улучшений, повышающих качество фото и видео, особенно при слабом освещении.

ISOCELL HP5 имеет размер 1/1,56 дюйма и разрешение 16 384 × 12 288 пикселей, при этом каждый пиксель составляет всего 0,5 мкм. Для повышения светочувствительности и детализации Samsung внедрила технологии Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) и Front Deep Trench Isolation (FDTI), которые увеличивают ёмкость пикселя и уменьшают шум.

Кроме того, компания представила усовершенствованную систему автофокуса DTI Center Cut (DCC), которая частично открывает изолирующие канавки между четырьмя фотодиодами. Это улучшает фокусировку и снижает уровень шумов. По заявлению Samsung, такие изменения обеспечивают рост коэффициента преобразования света на 150% и снижение случайных шумов на 3-40%, что особенно заметно при съёмке в темноте.

Для более эффективного сбора света используется новая микролинза высокой точности, направляющая весь поток света точно в центр пикселя, а также специальный антиотражающий слой High Transmittance Anti-refractive Layer. Дополнительно сенсор получил оксидную изоляционную структуру, уменьшающую световые потери.

Как и другие 200-мегапиксельные модули Samsung, ISOCELL HP5 поддерживает встроенный зум с оптическим качеством при увеличении 2×. В сочетании с объективом с 3×-зумом камера обеспечивает до 6× без потери качества.





Сенсор оснащён системой автофокуса Super QPD (PDAF), а также технологиями Smart ISO Pro и Staggered HDR для получения изображений и видео с широким динамическим диапазоном.

— Smart ISO Pro снимает два кадра с разными уровнями ISO (высоким и низким) и объединяет их в 13-битное изображение с 550 миллиардами оттенков.

— Staggered HDR делает несколько снимков с короткой, средней и длинной выдержкой, объединяя их в одно фото с максимальной детализацией.

ISOCELL HP5 способен создавать 200-мегапиксельное изображение менее чем за две секунды и записывать видео в следующих режимах: Full HD @ 240 fps, 4K @ 120 fps и 8K @ 30 fps. Также сенсор поддерживает съёмку в RAW-форматах 8-, 10-, 12- и 14-бит.

По предварительным данным, первой моделью с новым сенсором станет OPPO Find X9 Pro, где он будет использоваться для телеобъектива. Анонс смартфона ожидается 16 октября. Несколько китайских брендов также планируют использовать ISOCELL HP5 в своих флагманах, тогда как сама Samsung, по сообщениям инсайдеров, не собирается устанавливать этот сенсор в устройства Galaxy в ближайшее время.