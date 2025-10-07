Еще до официальной презентации, информация о смартфоне Samsung Galaxy M17 появилась на странице товара индийского Amazon. Это позволило узнать основные характеристики и особенности дизайна грядущего устройства, а также предполагаемую дату его дебюта.

Как утверждает источник, анонс гаджета состоится уже 10 октября. Сообщается, что новая модель получит тройную основную камеру в стиле «светофора» (50 Мп с оптической стабилизацией + 5 + 2 Мп) и 13-мегапиксельную фронтальную камеру, расположенную в каплевидном вырезе дисплея. Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass Victus, а корпус получит защиту IP54.

Среди прочих особенностей, рекламные материалы подчеркивают относительно небольшую толщину корпуса (7,5 мм) и поддержку функции Google «Circle to Search».

Ранее смартфон был замечен в Geekbench: согласно результатам тестирования, он будет работать на базе процессора Exynos 1330. По имеющимся сведениям, новинка будет оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем (Full HD+, 90 Гц) и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки.

Стоимость Galaxy M17 пока остается неизвестной.



