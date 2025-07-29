Новые утечки указывают на усиление различий между моделями Pro и базовыми iPhone.
Apple продолжает пересматривать позиционирование своих флагманских устройств с приставкой Pro. По слухам, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат больше уникальных функций, которые ориентированы не просто на массового пользователя, а на профессионалов — например, видеографов и контент-креаторов.
Такое разделение уже стало заметным в линейках iPad и MacBook, а теперь — всё активнее проявляется и в iPhone.
Смещение акцентов: от «просто лучше» к «для профи»
Ранее приставка Pro в устройствах Apple означала, скорее, «дороже» и «чуть мощнее». Например, MacBook Pro в минимальной конфигурации не сильно отличался от MacBook Air. Сегодня же стартовая цена MacBook Pro — от $1599, а Air — от $799. Разрыв стал очевидным.
Тот же тренд наблюдается в iPad. Если раньше iPad Pro был лишь немного мощнее iPad Air, то с выходом версии на M4 разница в производительности и цене стала значительной. В результате, топовая модель теперь действительно рассчитана на профессионалов, а не на обычных пользователей.
Теперь это разделение добралось и до iPhone. Даже iPhone 15 в базовой версии получил ключевые функции, которые раньше были доступны только в Pro-моделях. В то же время, такие технологии, как съёмка в 4K с частотой 120 кадров в секунду и улучшенная обработка ProRAW, остались в линейке Pro.
iPhone 17 Pro получит функции, недоступные другим моделям
По слухам, iPhone 17 Pro предложит:
- новый профессиональный интерфейс камеры,
- отдельную кнопку управления съёмкой,
- объектив с 8-кратным оптическим зумом,
- возможность одновременной записи с нескольких камер (эксклюзив для Pro),
- увеличенную батарею (особенно у Pro Max),
- улучшенную систему охлаждения,
- антибликовый дисплей.
Эти изменения делают iPhone 17 Pro особенно привлекательным для тех, кто профессионально занимается съёмкой, либо активно использует смартфон в течение всего дня.
Линейка Air получит Pro-функции, но без «лишнего»
Параллельно Apple готовит iPhone 17 Air — модель с тонким корпусом и современным дизайном. В ней ожидаются:
- чип A19 Pro,
- 12 ГБ оперативной памяти,
- 120-герцовый экран без поддержки ProMotion.
Таким образом, Air станет компромиссным вариантом: производительность — на уровне Pro, но без ориентированных на профессионалов функций съёмки и обработки видео.
Смещение фокуса: Pro — для профессионалов, Air — для большинства
Если раньше модель Pro была «лучшим iPhone для всех», то теперь это устройство преимущественно для тех, кто максимально использует его возможности. Для большинства пользователей с базовыми потребностями — фото, браузинг, навигация — модель Air может оказаться более логичным выбором.