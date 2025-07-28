Ростелеком объявил о запуске собственной онлайн-платформы для продажи видеоигр и игровых ключей. На витрине доступно более 3 000 наименований для ПК с Windows и macOS, а также для игровых приставок. Помимо игр, пользователи могут пополнять баланс кошелька в Steam и других зарубежных сервисах. Платформа разработана полностью силами внутренних команд оператора без привлечения сторонних подрядчиков.

Проект стал перезапуском прежнего «Игрового маркета», впервые представленного в 2019 году. По словам представителя компании, в новой библиотеке представлены как казуальные проекты, так и инди-игры, а также шутеры от международных издателей. Уже доступны ключи к таким тайтлам, как Helldivers 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Synduality Echo of Ada от Bandai Namco. В ближайшее время в каталоге появятся новинки — Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и другие. У компании заключены соглашения со всеми ведущими издателями, работающими в России.

Общий объём инвестиций в запуск новой витрины составил 14 млн рублей. Как уточнил директор по цифровым продуктам Ростелекома Илья Пятигорский для Ъ, запуск площадки стал логичным развитием геймерской экосистемы компании. «Сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, связанными с уходом зарубежных компаний с рынка. К ним относится, в первую очередь, ограниченный доступ к игровым новинкам», — отметил он.

Новая витрина предлагает также возможность пополнения баланса в Steam, что остаётся востребованной функцией для российских пользователей после ухода международных платёжных систем. Кроме того, в планах — проведение киберспортивных турниров совместно с партнёрскими компаниями.

По оценкам участников рынка, у проекта есть перспективы при условии активного продвижения и разумной ценовой политики. Как отмечают представители крупных студий, многие пользователи до сих пор приобретают ключи «на удачу» через сторонние объявления, где нет гарантий. Если комиссия «Ростелекома» окажется ниже, чем у конкурентов, это может привлечь значительное число геймеров.