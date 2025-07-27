По информации инсайдера Ice Universe, продолжающего делиться деталями о грядущем флагмане Samsung Galaxy S26 Ultra, улучшение коснется не только основной камеры. Помимо более светосильной оптики в главном модуле, аналогичное обновление получит и модуль с оптическим зумом. Это позволит значительно улучшить качество зум-фотографий, особенно при недостаточном освещении.

В связи с уменьшением толщины корпуса смартфона, выступ камеры, по прогнозам, увеличится примерно на 3 мм.

Ранее Ice Universe сообщал о планах Samsung внедрить в Galaxy S26 Ultra поддержку зарядки мощностью 60 Вт. Ожидается, что новая линейка Galaxy S26 будет представлена в начале 2026 года и будет базироваться на новой однокристальной системе, предположительно Samsung Exynos 2600 или Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Ice Universe известен своими точными прогнозами о новинках, включая тренд на смартфоны с экранами-водопадами, появление «челки» в iPhone X, новый дизайн iPhone 14 и использование 200-мегапиксельного сенсора Samsung. Инсайдер получает эксклюзивную информацию непосредственно от источников в исследовательском отделе южнокорейской компании.



