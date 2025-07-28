Сотрудничество Meta* с производителями умных часов, возможно, возобновится. По данным Digitimes, компания представит новую технологию для наручных устройств на выставке Meta* Connect 2025, которая пройдет 17–18 сентября.

Сообщается, что Meta* работает с китайскими партнерами над созданием усовершенствованной версии своих умных часов. Однако, в отличие от конкурентов вроде Samsung Galaxy Watch 8 или Apple Watch 10, устройство, скорее всего, не будет ориентировано на отслеживание здоровья. Вместо этого Meta*, как и ожидалось, сосредоточится на XR-технологиях (расширенной реальности).

По слухам, часы получат встроенную камеру и станут дополнением к линейке умных очков Meta*, включая новую модель с дисплеем — впервые в истории компании. Устройство может оказаться усовершенствованной версией браслета Meta* Orion, который тестировался для управления очками.

Пока неясно, смогут ли эти часы улучшить функциональность существующих умных очков Meta*, таких как Ray-Ban Meta* и Oakley Meta* HSTN.

Осторожность в оценке утечек

Как и в случае с любыми утечками, к этой информации стоит относиться скептически. Однако Meta* продолжает развивать технологию электромиографии (ЭМГ) для запястий, поэтому создание более продвинутого устройства на основе этих наработок выглядит логичным.

Кроме того, это не первый слух об умных часах от Meta*. Ранее ходили разговоры об отмене проекта, а затем — о его возрождении, так что некоторые детали могут быть неточными.

Вопросы без ответов

Даже если Meta* анонсирует часы на Meta* Connect 2025, многие вопросы останутся открытыми:

Цена — насколько доступным окажется устройство?

— насколько доступным окажется устройство? Автономность — как долго оно сможет работать без подзарядки?

— как долго оно сможет работать без подзарядки? Технические характеристики — какие функции будут реализованы?

— какие функции будут реализованы? Дата релиза — будет ли это полноценный запуск или просто анонс концепта?

Остается только ждать официального анонса от Meta*, чтобы наконец узнать, что скрывается за этими слухами.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.