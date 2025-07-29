Sony Interactive Entertainment обвинила Tencent в нарушении авторских прав и потребовала запрета выхода Light of Motiram.

Sony подала иск против китайской корпорации Tencent, утверждая, что игра Light of Motiram незаконно копирует ключевые элементы франшизы Horizon. Об этом сообщило агентство Reuters. По мнению истца, Tencent воспроизвела не только сюжет и визуальный стиль Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, но и подход к оформлению контента в интернете.

Игра Light of Motiram была официально анонсирована Tencent в ноябре 2024 года. Она представляет собой приключенческий экшен в открытом мире с элементами охоты и выживания, действие которого происходит в постапокалиптической вселенной, где племена людей сосуществуют с машинами — сходство с Horizon, по мнению Sony, очевидно.

Sony считает Light of Motiram «покадровым клоном»

В исковом заявлении Sony перечислила множество совпадений между своей серией и новой игрой Tencent. В частности, речь идёт о сеттинге, дизайне персонажей, а также визуальных и геймплейных элементах, предложенных ещё в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Также упоминается сходство с недавно анонсированной Lego Horizon Adventures.

Особо подчёркивается, что Tencent ещё до анонса Light of Motiram предлагала Sony создать совместную игру на базе Horizon. Китайская компания предлагала разработать мобильную версию с «восточной эстетикой» и включением таких элементов, как выживание, крафтинг, приручение питомцев и многопользовательские режимы. Однако, после отказа со стороны Sony, Tencent выпустила собственную игру, сохранив в ней предложенные механики и визуальные решения, что, по мнению истца, нарушает авторские права.

Sony требует запрета и компенсации

Sony требует судебного запрета на дальнейшую разработку и распространение Light of Motiram. Компания также настаивает на компенсации причинённого ущерба и уничтожении всех материалов, связанных с проектом.

Теперь слово за Tencent — компании предстоит доказать, что её игра не нарушает права Sony. С учётом описанных фактов, сделать это будет непросто.