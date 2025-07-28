NASA может потерять до 20 % персонала после завершения второй волны отложенных увольнений. В общей сложности около 3 000 работников подали заявки на выход из агентства, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные.

Программа отложенного увольнения была предложена сотрудникам NASA в январе администрацией Трампа. Инициатива предусматривала добровольный уход с работы с сохранением зарплаты и социальных выплат на ограниченный срок. Первая волна прошла в начале года — тогда решение покинуть агентство приняли 870 человек. Вторая фаза стартовала в июне и завершилась 25 июля.

Общее число заявок приблизилось к 4 000

По информации Bloomberg, после второй волны общее количество заявок на увольнение достигло почти 4 000. Это составляет около 20 % от общего числа сотрудников NASA. Ранее в июле Politico сообщало, что более 2 000 человек из числа старшего управленческого состава также согласились уйти.

Массовый отток кадров совпал с обсуждением серьёзных сокращений бюджета агентства. По предварительным данным, они могут нанести ущерб научным программам NASA и привести к потере тысяч рабочих мест.

Сотрудники призвали отказаться от урезания бюджета

21 июля группа действующих и бывших сотрудников NASA направила письмо исполняющему обязанности главы агентства Шону Даффи с просьбой заблокировать предлагаемые сокращения. В документе говорится, что новые меры «создают угрозу для безопасности, подрывают миссию NASA, ослабляют национальную оборону и могут привести к неэффективному расходованию государственных средств».