Если бюджетные предложения Белого дома на 2026 год будут одобрены, NASA может оказаться в крайне затруднительном положении — агентство рискует потерять 2145 ключевых специалистов, сообщает Politico.

Эти потери происходят на фоне стремления администрации Дональда Трампа сократить расходы. Массовый отток кадров может нанести серьёзный ущерб будущим миссиям и исследованиям, особенно с учётом подготовки к отправке новой группы астронавтов на Луну в 2026 году.

Уходят тысячи специалистов с критически важными навыками

По данным Politico, из общего числа уходящих сотрудников 1818 человек задействованы в миссиях, связанных с наукой и пилотируемыми полётами. Остальные выполняют функции поддержки — от ИТ до финансов и управления инфраструктурой.

Сокращения затронут все региональные центры NASA. Так, из Космического центра Кеннеди уходит 311 человек, из Космического центра имени Джонсона — 366. Оба центра играют ключевую роль в операциях агентства: Кеннеди отвечает за запуски ракет, а Центр Джонсона — за координацию пилотируемых полётов.





Сокращения — только половина запланированного

В Politico уточняют, что эти добровольные увольнения составляют лишь половину от общего количества сокращений, предусмотренных проектом бюджета. Администрация Трампа предлагает урезать бюджет NASA на 2025 год более чем на $6 млрд. Это может поставить под угрозу целый ряд проектов, включая строительство окололунной станции Gateway.

Хотя у Конгресса ещё есть возможность скорректировать проект бюджета, последствия уже ощущаются. Учитывая, что нынешние увольнения происходят по собственной инициативе сотрудников, избежать потерь не удалось. При этом коммерческий космос активно развивается, и у бывших специалистов NASA остаются широкие перспективы трудоустройства в частном секторе.



