Джефф Уильямс уходит — но он не последний. Внутри Apple уже обсуждают, кто из топ-менеджеров покинет компанию следующим. Об этом сообщил Марк Гурман в свежем выпуске своей рассылки Power On. По его словам, грядущая отставка операционного директора — лишь начало масштабных перестановок на высшем уровне.

Apple готовится к новым отставкам в руководстве

На вопрос о преемственности власти в Apple после анонсированного ухода Джеффа Уильямса, Марк Гурман заявил: «Я слышу достаточно откровенно, что ожидаются новые отставки среди высших руководителей Apple. Так что я бы ожидал как минимум ещё одну крупную отставку в следующем году, если не раньше».





Хотя имён он не называет, формулировка «достаточно откровенно» подталкивает к анализу страницы с руководством Apple, особенно на фоне предстоящих изменений.

CEO Тим Кук, несмотря на 14 лет на посту, не подаёт признаков готовности уйти в ближайшие пару лет. Фил Шиллер формально может выйти на пенсию, но его статус Apple Fellow позволяет продолжать деятельность без обязательств топ-менеджера.





Кто может уйти из Apple следующим

Если ориентироваться на опыт и возраст, два кандидата выглядят вероятными: Эдди Кью и Грег Джозвяк. Они почти ровесники (разница — 11 месяцев), но, по словам автора, Кью скорее бы ушёл первым: «Легче представить Эдди на трибуне НБА в сандалиях, чем на совещании в Купертино». Джозвяк же, заняв место Шиллера несколько лет назад, скорее всего, не торопится с уходом.

Однако самым очевидным кандидатом Гурман считает Джона Джанандреа — старшего вице-президента по стратегии в области ИИ и машинного обучения. Бывший топ Google, он пришёл в Apple как раз для развития искусственного интеллекта, но на фоне недавней критики в адрес компании за промедление в этой сфере, его положение выглядит неустойчиво.





Альтернативный вариант — Джони Сруджи, отвечающий за аппаратные технологии. Но он, как отмечается, «по-настоящему увлечён своей работой», и публично не видно попыток подготовки преемника.

Точка напряжения — ИИ

Apple явно старается наверстать упущенное в сфере искусственного интеллекта, и на этом фоне позиции ответственного за стратегию могут ослабнуть. Уход Джанандреа стал бы сигналом о желании компании перезапустить направление и усилить фокус на ИИ после многолетнего запаздывания.



