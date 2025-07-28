В браузере Microsoft Edge официально запущен экспериментальный Copilot Mode — новый режим, позволяющий использовать ИИ для помощи в повседневных задачах и ускоренного поиска информации.

Copilot Mode поможет сэкономить время при работе с вкладками

Как сообщает Microsoft в своём блоге, Copilot Mode теперь доступен в Edge в качестве экспериментальной опции. Некоторые пользователи начали получать доступ к функции ещё в мае, но полноценный анонс состоялся только сейчас. Включение режима — добровольное: пользователь сам решает, активировать ли ИИ-функции.

Одной из ключевых возможностей Copilot Mode стало «понимание контекста» открытых вкладок. После разрешения от пользователя, ИИ может анализировать содержимое вкладок и помогать с выполнением задач. К примеру, при подборе жилья для отпуска на разных сайтах можно поручить Copilot определить, какие варианты находятся ближе всего к пляжу и оборудованы кухней.

Поддержка голосовых команд и автоматическое выполнение действий

Microsoft также представила функцию Actions — поддержку голосовой навигации. Теперь пользователи могут обращаться к Copilot голосом: например, просить открыть вкладки с товарами для сравнения. В будущем возможности расширятся: с согласия пользователя Copilot сможет использовать историю браузера и даже учётные данные для бронирования на сайтах.

Дополнительно появился инструмент Journeys. Он группирует текущие и прошедшие сессии браузера по тематикам и помогает продолжить работу — например, советует дополнительный контент или следующие шаги в исследовании.

Все функции работают только с разрешения пользователя

Microsoft подчёркивает, что все функции Copilot Mode активируются только вручную. Без разрешения ни одна из них не включится. Также компания гарантирует наличие визуальных индикаторов в интерфейсе, если ИИ работает с вашими данными или слушает голосовые команды.

Copilot Mode начинает распространяться с сегодняшнего дня. Временно функция будет доступна бесплатно.