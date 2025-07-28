Xiaomi начала поэтапное распространение обновления HyperOS 2 в Китае. В новой версии системы появились улучшенные функции редактирования фотографий, инструменты на базе ИИ, ускоренная синхронизация между устройствами и оптимизации производительности.

Фоторедактор получил функции на базе ИИ

Приложение «Фото» теперь поддерживает AI Matting 2.0 — алгоритм, позволяющий более точно вырезать объекты и заменять фон на динамические сцены, зависящие от времени суток, погоды или геолокации. Также добавлена функция улучшения групповых портретов с помощью умных фильтров.

Появились анимированные стикеры, коллажи с гибкой версткой и настраиваемые шаблоны. Сортировка фотографий теперь происходит автоматически: снимки группируются по людям, времени или месту. Поисковая система поддерживает запросы в стиле «майское путешествие» или «свадебные фото».

Новая функция Memory Album автоматически создаёт тематические фотоистории на основе этой информации.

Улучшения в производительности и облаке

Обновление решает ряд проблем с отзывчивостью интерфейса. Теперь строка состояния и подсказки жестов появляются без задержек при возврате на домашний экран. Анимации и переходы стали плавнее.

Фото и видео, загруженные в Xiaomi Cloud, теперь сохраняются в оригинальном качестве. Галерея позволяет просматривать как локальные, так и облачные медиафайлы в едином интерфейсе. Пользователь может отслеживать статус загрузки и объём использованного хранилища в реальном времени.

Синхронизация между устройствами стала быстрее

Обновление также улучшает работу с файлами и взаимодействие между устройствами. Фотографии теперь можно искать и передавать между смартфонами, планшетами и телевизорами Xiaomi быстрее. Общие альбомы автоматически синхронизируются на всех устройствах.

Добавлена новая панель Smart Service. Она отображает статистику по фотографиям, дубликаты, модели использования памяти и предлагает рекомендации по её очистке.

Обновление HyperOS 2 распространяется поэтапно и пока доступно только на территории Китая. О сроках глобального релиза пока не сообщается.