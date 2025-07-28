Илон Маск объявил о многомиллиардной сделке между Tesla и Samsung Electronics: крупнейший американский автопроизводитель закупит у южнокорейского гиганта чипы на сумму $16,5 млрд. Контракт рассчитан до конца 2033 года и призван усилить позиции Samsung в сфере контрактного производства полупроводников.

Производство для Tesla развернут в США

Как сообщил Маск в понедельник в соцсети X, новая фабрика Samsung в Техасе будет выпускать чипы AI6 — следующее поколение процессоров для автомобилей Tesla. По его словам, завод станет ключевым элементом в стратегическом сотрудничестве двух компаний: «Значимость этого трудно переоценить», — написал он.

Речь идет, по всей видимости, о проекте в городе Тейлор (штат Техас), реализация которого ранее столкнулась с трудностями из-за потери крупных клиентов и задержек. Маск подчеркнул, что Tesla поможет Samsung повысить эффективность производства, а лично он будет следить за ходом работ: «Завод находится недалеко от моего дома, и я сам пройду по производственной линии, чтобы ускорить прогресс».

Сделка поддержит убыточный бизнес Samsung

До заявления Маска Samsung уже сообщала о подписании соглашения на $16,5 млрд, не раскрывая имени заказчика по просьбе клиента. По данным Reuters, источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что речь идет о Tesla.

На фоне новости акции Samsung выросли более чем на 4 %. Аналитики ожидают, что контракт позволит снизить убытки контрактного подразделения Samsung Foundry, которые, по оценке Kiwoom Securities, превысили 5 трлн вон ($3,63 млрд) за первое полугодие.

Эксперты отмечают, что в последние годы Samsung теряет позиции в производстве передовых чипов, уступая TSMC, среди клиентов которой — Apple, Nvidia и Qualcomm. Новое соглашение с Tesla может укрепить позиции южнокорейской компании в борьбе за долю на рынке ИИ-процессоров.

Значение сделки выходит за пределы бизнеса

Сделка имеет и политико-экономическое значение: она может усилить позиции Южной Кореи в переговорах с США о снижении возможных 25-процентных тарифов. На этом фоне Сеул активно ищет пути для расширения технологического сотрудничества с американскими компаниями.

В то же время аналитики сомневаются, что заказ Tesla будет выполнен с применением самых передовых техпроцессов, включая 2-нм технормативы, с освоением которых у Samsung возникают сложности.

Тем не менее, Маск кратко подвел итог: «Мы договорились. Я думаю, это хорошая сделка для всех».