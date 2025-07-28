Apple готовит серьёзное обновление камеры для будущих моделей iPhone 17 Pro и Pro Max. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на анонимного информатора. В числе нововведений — увеличенный оптический зум до 8x, отдельная кнопка управления камерой и переработанное профессиональное приложение для съёмки.

Зум, кнопка и Pro-приложение

Главное аппаратное изменение коснётся телеобъектива. Если в iPhone 16 Pro используется 5-кратный зум с тетрапризменной системой линз, то в следующем поколении Apple может внедрить 8-кратное оптическое приближение. Увеличение кратности якобы обеспечит подвижная линза, способная обеспечивать непрерывный оптический зум на разных фокусных расстояниях.

Информатор также упоминает появление второй кнопки управления камерой — на верхней грани устройства. Она будет использоваться для быстрого доступа к камере и сопутствующим функциям. Первая кнопка управления при этом останется на прежнем месте.

Третье нововведение — обновлённое приложение камеры для профессионального использования. По данным источника, Apple может представить Pro-версию приложения, ориентированную на фото- и видеосъёмку. Ожидается, что оно будет конкурировать с решениями от Halide, Filmic Pro и других сторонних разработчиков.

Источник также предположил, что речь может идти не о совершенно новом приложении, а о переработанном Final Cut Camera с расширенными функциями.

Другие слухи: новый цвет и смещённый логотип

Информатор подтвердил и некоторые ранее появлявшиеся слухи — в частности, о появлении в линейке нового медного цвета и смещённого логотипа Apple на задней панели.

Источник утверждает, что имеет отношение к рекламной съёмке нового iPhone, якобы проводимой словенской студией Division Film, которая уже работала с Apple. Однако MacRumors подчёркивает, что не может подтвердить достоверность этой информации.

В фокусе — видеосъёмка

Несмотря на анонимность источника, его заявления совпадают с направлением, обозначенным аналитиком Bloomberg Марком Гурманом. Ранее он сообщал, что Apple усиливает акцент на фото- и видеовозможностях iPhone, стремясь привлечь к платформе видеоблогеров и создателей контента. Ожидается, что сентябрьская презентация будет сосредоточена именно на этой теме.

Ранее также появлялись предположения, что в iPhone 17 Pro появится 48-мегапиксельный телеобъектив и улучшенная фронтальная камера TrueDepth с разрешением 24 Мп.