Apple представила AirTag второго поколения спустя пять лет после выхода оригинального трекера. Внешне устройства идентичны, но под корпусом скрываются серьёзные технические улучшения — от нового чипа Ultra Wideband до громкого динамика и поддержки Apple Watch.

Чип UWB второго поколения увеличил дальность Precision Finding в 1,5 раза

Динамик стал на 50% громче для упрощения поиска и защиты от скрытого слежения

Функция Precision Finding теперь работает на Apple Watch Series 9 и новее

Чип Ultra Wideband второго поколения

AirTag 2 получил второе поколение чипа сверхширокополосной связи — тот же, что Apple использует в iPhone 17 и последних моделях Apple Watch. Это ключевое обновление, которое повлияло на все остальные улучшения трекера.

Дальность Precision Finding выросла в полтора раза

Благодаря новому UWB-чипу функция точного позиционирования работает в 1,5 раза дальше, чем в оригинальном AirTag. Precision Finding позволяет найти трекер в помещении на небольшом расстоянии — система ведёт пользователя к предмету с помощью тактильной отдачи, визуальных подсказок и звуковых сигналов на совместимом устройстве.

Поддержка Precision Finding на Apple Watch

Раньше точное позиционирование работало только на iPhone, теперь функция доступна на Apple Watch Series 9 и новее, а также на Apple Watch Ultra 2 и новее. Эти модели оснащены чипами UWB, что позволяет искать потерянные вещи прямо с запястья.

Динамик стал громче на 50%

Встроенный динамик AirTag 2 на 50% громче, чем у первого поколения. Обновление упрощает поиск трекера, когда он лежит глубоко в сумке или под мебелью. Кроме того, это дополнительная мера защиты от скрытого слежения — громкий звук сложнее заглушить или замаскировать.





Улучшенный Bluetooth с увеличенным радиусом действия

Apple использует более новую спецификацию Bluetooth с расширенным радиусом действия. Это позволяет трекеру связываться с устройствами на большем расстоянии, чем раньше.

Изменённая конструкция внутри корпуса

Чтобы разместить обновлённый динамик, Apple переработала внутреннее устройство трекера. Слухи указывали, что компания усложнила доступ к динамику для предотвращения вмешательства злоумышленников, но подтверждение этого факта возможно только после разборки устройства.

Масса выросла на 7%

AirTag 2 весит 11,8 грамма (0,42 унции), что на 7% больше оригинального трекера. Увеличение массы связано с изменениями внутренней конструкции.

Надписи на корпусе переработаны

Текст на обратной стороне AirTag 2 теперь полностью набран заглавными буквами — это простой способ отличить новую модель от первого поколения. Надпись теперь явно указывает на защиту IP67 от воды и пыли, а также упоминает поддержку NFC и Find My. Эти функции присутствовали и в оригинальном трекере, но на его корпусе не были перечислены.

Официально не предназначен для животных

В анонсе и на странице продукта Apple прямо указывает, что AirTag 2 создан для отслеживания предметов, а не людей или домашних животных. Несмотря на это, многие владельцы используют трекеры для слежения за питомцами.

Изменился процесс сброса настроек

Чтобы сбросить AirTag 2, нужно извлечь батарею, подождать минимум пять секунд и вставить её обратно. Процедуру необходимо повторить четыре раза. Apple сообщает, что финальный звуковой сигнал может прозвучать через 12 секунд. В первом поколении трекера не было требования выжидать паузу после извлечения батареи перед её повторной установкой.

Требуется iOS 26.2.1

Для работы с AirTag 2 потребуется обновить устройство до iOS 26.2.1. Трекер требует новейшую версию операционной системы Apple, что означает несовместимость с устройствами, которые не могут запустить iOS 26.

Что осталось без изменений

AirTag 2 выполняет все функции оригинального трекера, используя сеть Find My. Когда трекер находится вне зоны действия Bluetooth вашего устройства, он отправляет сигналы на гаджеты других пользователей Apple, которые передают его местоположение обратно владельцу для отслеживания на больших расстояниях.

Устройство поддерживает режим «Потеряно» с функцией NFC для определения владельца утерянного предмета, позволяет делиться информацией о местоположении с другими людьми (полезно в аэропортах с участвующими авиакомпаниями) и по-прежнему работает от батарейки CR2032. Apple заявляет, что батарея служит более года до замены.

Цена AirTag 2 осталась прежней — $29 за одну штуку или $99 за набор из четырёх. Бесплатная гравировка включена в стоимость. Новый трекер доступен для заказа с сегодняшнего дня, доставка начнётся в среду, 28 января.