Проект Илона Маска xAI по созданию суперкомпьютера Colossus оказался в центре экологического скандала. Для работы всей системы требуется настолько много электроэнергии, что подключение к общей сети оказалось недостаточным.

По данным Ars Technica, уже во втором квартале 2025 года жители Мемфиса сообщают: на территории комплекса до сих пор работают более 30 газовых турбин. Они выбрасывают в атмосферу вредные вещества, связанные с развитием астмы, болезней дыхательных путей и некоторых видов рака.

Использование генераторов без разрешений

На данный момент компания xAI официально подала заявку в муниципалитет Мемфиса на эксплуатацию 15 турбин. Однако совместная проверка Southern Environmental Law Center и South Wings с использованием тепловизоров выявила более 30 активных тепловых пятен на территории комплекса. Это указывает на возможное использование гораздо большего количества установок.

Впрочем, стоит уточнить, что на опубликованном Ars Technica снимке чётко видно только восемь ярких точек. Они, вероятно, соответствуют действующим турбинам. Остальные тепловые следы выглядят тусклее, что может свидетельствовать об их простое или остывании. Вероятно, генераторы работают посменно, чтобы избежать перегрева оборудования. Тем не менее без официальных данных нельзя точно сказать, сколько установок задействовано одновременно.

Следует отметить, что использование генераторов без лицензии в Теннесси возможно благодаря юридической лазейке: оборудование можно эксплуатировать без разрешения до 364 дней. Однако уже в июле 2025 года срок подачи официальных заявок истекает. Если xAI не получит все необходимые разрешения, компания рискует замедлить работу Colossus или даже полностью остановить проект из-за нехватки электроэнергии.

Временные решения и ожидание подключения

Изначально проект Colossus запустили в июле 2024 года. Суперкомпьютер, работающий на 100 000 графических процессорах Nvidia H100, смог получить из электросети всего 7 мегаватт мощности. Этого хватило лишь на 4% от всех доступных GPU.

Чтобы решить проблему, Маск организовал доставку нескольких крупных мобильных генераторов, способных покрыть энергетические потребности комплекса. Однако это было лишь временной мерой. Параллельно компания ожидала одобрения на подключение к сети Tennessee Valley Authority (TVA) с планируемым лимитом в 50 мегаватт. Кроме того, строилась отдельная подстанция мощностью 150 мегаватт, которую планировали ввести в эксплуатацию к четвёртому кварталу 2024 года.

К настоящему моменту никаких официальных подтверждений завершения строительства подстанции не поступало. Поэтому судьба проекта зависит от того, удастся ли xAI легализовать текущую схему электроснабжения или оперативно завершить подключение к TVA.