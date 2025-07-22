Tesla запускает первую в своём роде зарядную станцию с рестораном в стиле 1950-х годов в Лос-Анджелесе. Проект, задуманный ещё в 2018 году, наконец готов к официальному открытию.

Ретро-дайнер совмещён с Supercharger-станцией и предлагает классическое американское меню — бургеры, картофель фри (в коробках, стилизованных под Cybertruck) и молочные коктейли. Пока электромобиль заряжается, посетители могут смотреть клипы на больших экранах или прямо с экрана автомобиля. Во время тестового запуска на территории был замечен робот Tesla Optimus, раздающий попкорн.

По словам Илона Маска, если новая концепция окажется успешной, компания построит такие объекты и в других городах — особенно на маршрутах дальних поездок, где важны комфорт и инфраструктура.

Проект был анонсирован Маском ещё в январе 2018 года как «олдскульный ресторан с роликами и рок-н-роллом». Заявка на разрешение на строительство была подана вскоре после этого, однако реализация затянулась. В 2023 году Маск обещал открытие до конца года, но повара заведения представили только в 2025-м.





Открытие ресторана происходит на фоне падения продаж Tesla и ухудшения репутации компании, в том числе из-за напряжённых отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом. Новый проект может стать попыткой вернуть интерес публики к бренду — и, возможно, началом новой серии тематических зарядных станций Tesla.