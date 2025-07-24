Глава компании Илон Маск заявил о планах расширить зону работы беспилотных такси Tesla Robotaxi на территории, где проживает половина населения США, уже до конца текущего года. Однако реализация этой цели зависит от получения разрешений от регуляторов.

Маск сообщил о «гиперэкспоненциальном» росте

В настоящее время сервис Tesla Robotaxi функционирует в ограниченном районе Остина, штат Техас. По данным компании, в тестировании задействовано от 10 до 20 автомобилей Model Y, доступных ограниченному числу участников. Несмотря на скромные масштабы текущей работы, Илон Маск обозначил значительно более масштабные перспективы.

Во время конференц-звонка по итогам квартальной отчетности Маск отметил: «Мы рассчитываем охватить Robotaxi половину населения США к концу года, если получим соответствующие регуляторные разрешения». Он также добавил, что Tesla уже движется к получению таких разрешений в Калифорнии (район залива), Неваде, Аризоне, Флориде и ряде других штатов.

По словам Маска, компания проявляет осторожность в процессе масштабирования, однако ожидает, что зоны охвата и количество машин будут расти с «гиперэкспоненциальной скоростью».





Преимущества Tesla перед конкурентами

Основное конкурентное преимущество Tesla — использование серийных автомобилей Model Y без глубокой модификации. В отличие от Waymo, Zoox и других участников рынка, которые оснащают свои автомобили дополнительными камерами, лидарами и радарами, Tesla применяет штатное оборудование. Это, по мнению компании, позволит масштабироваться быстрее, как только будут устранены юридические барьеры.

Для сравнения: сервис Waymo, принадлежащий компании Alphabet, уже доступен в ряде крупных городов США, включая Остин, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Финикс и Атланту. К 2026 году компания планирует запустить свои беспилотные такси в Майами и Вашингтоне.





Хотя заявления Маска традиционно отличаются высокой амбициозностью, эксперты подчеркивают, что дальнейшее развитие проекта Tesla напрямую зависит от скорости и гибкости регуляторного одобрения в ключевых штатах.