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Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) требует приостановить продажи автомобилей Tesla на территории штата на 30 дней. Причина — обвинения в вводящей в заблуждение рекламе систем Autopilot и Full Self-Driving.

Содержание
1. Под угрозой крупнейший рынок электромобилей в США
2. Обвинения в недостоверной рекламе
3. Позиция Tesla и возможные последствия
4. Альтернативы для покупателей и последствия за пределами штата

Под угрозой крупнейший рынок электромобилей в США

DMV подал в суд на Tesla, обвиняя компанию в недостоверных заявлениях о возможностях своих продвинутых систем помощи водителю. В случае удовлетворения иска лицензия автопроизводителя на продажу электромобилей в Калифорнии будет временно приостановлена. Это может серьёзно ударить по Tesla: Калифорния остаётся крупнейшим рынком электромобилей в США, на который приходится более трети всех продаж.

Особенно критично это в текущей ситуации: продажи Tesla уже снизились в первой половине 2025 года из-за нестабильных таможенных пошлин, охлаждённого отношения властей к электромобилям и политических заявлений Илона Маска. Сейчас спрос восстанавливается на фоне скорого окончания действия федеральной налоговой льготы на покупку EV, запланированного на сентябрь. Запрет на продажи может перечеркнуть это восстановление.

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Обвинения в недостоверной рекламе

Калифорнийский DMV указывает, что Tesla использует вводящие в заблуждение названия и описания своих функций Autopilot и Full Self-Driving. В частности, в рекламных материалах говорится, что автомобиль «может выполнять короткие и дальние поездки без вмешательства водителя» и «самостоятельно искать место для парковки и парковаться». Власти считают такие формулировки несоответствующими текущим технологическим возможностям и юридическому статусу этих функций.


Процедура была запущена ещё в июле 2022 года, а в ноябре 2023 года DMV уточнил свои требования. Сейчас ведомство требует приостановить действие лицензии Tesla на 30 дней и добиться судебного решения о компенсации, сумма которой пока не определена.

Позиция Tesla и возможные последствия

В ответ компания утверждает, что DMV знал о названиях Autopilot и Full Self-Driving с момента их появления в 2014 и 2016 годах соответственно и до недавнего времени не высказывал претензий. Это, по мнению Tesla, можно расценивать как молчаливое одобрение. Кроме того, автопроизводитель указывает на корректировки в описаниях функций: на официальном сайте система теперь называется Full Self-Driving (Supervised), а в сноске подчёркивается, что она требует постоянного контроля со стороны водителя и не делает автомобиль автономным.


Тем не менее, DMV считает эти изменения недостаточными. Таким образом, крупнейший производитель электромобилей в США оказался в судебном конфликте с главным рынком сбыта своей продукции.

Альтернативы для покупателей и последствия за пределами штата

Если суд удовлетворит требование DMV, жителям Калифорнии придётся искать альтернативы среди других брендов, чьи модели подходят под условия налоговых льгот: Hyundai, Kia, Ford, GM, Honda, Acura, Chrysler и Jeep. В других штатах возможен рост поставок автомобилей Tesla, если компания оперативно перераспределит запасы с калифорнийских складов.


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