Model S и Model X уже несколько лет показывают слабые продажи, несмотря на обновления, и последний шаг компании может ещё больше снизить спрос. В США обе модели подорожали на $10,000, что Tesla описывает как «пакет с повышенной ценностью».

За дополнительную стоимость покупатели получают встроенный пакет Full Self-Driving (FSD), который обычно стоит $8,000, а также пожизненный бесплатный доступ к Supercharging (пока автомобиль остаётся у первого владельца). В комплект входят Premium Connectivity и новый сервис Premium Service на 4 года.





FSD давно известно поклонникам Tesla. Бесплатная зарядка на Supercharger ранее была стандартом для Model S и X, но позже её отменили как «нерациональную». Теперь Tesla вернула её, но с условием: бесплатная зарядка не переходит к следующему владельцу.

Premium Connectivity обеспечивает более быстрый интернет и доступ к функциям вроде отображения дорожного трафика в реальном времени, карт со спутниковым видом и потокового видео. Обычно эта подписка стоит $10 в месяц или $100 в год.





Premium Service — это новый пакет, включающий план обслуживания и защиту лобового стекла. В течение 4 лет владельцам будут бесплатно предоставляться услуги вроде развала-схождения, ротации шин, чистки фронтальной камеры и замены HEPA-фильтров в салоне.

Похоже, Tesla стремится стимулировать продажи своих программных решений, которые клиенты редко покупают отдельно. Однако рост цены может ещё больше ударить по продажам премиальных моделей, которые и так снижаются.



