Теперь не нужно искать замену старым деталям — Philips предлагает официальные 3D-модели для самостоятельного ремонта.

Philips представила новую инициативу Philips Fixables, которая позволяет пользователям бесплатно скачивать официальные 3D-модели деталей для ремонта бытовой техники. Первая запчасть уже доступна на платформе Printables.com, и компания обещает расширять библиотеку компонентов.

На старте проект предлагает только одну деталь — расчёску толщиной 3 мм для электробритвы, но Philips заявляет, что в будущем будет добавлено больше элементов для разных устройств. Пока это скорее пробный шаг, но он подчёркивает тренд на поддержку самостоятельного ремонта и устойчивого потребления.

Новый подход к ремонту — без кустарных решений

Теперь пользователям не придётся подбирать сторонние аналоги или модифицировать сломанные детали вручную. Официальные STL-файлы от Philips можно скачать бесплатно, распечатать на 3D-принтере и сразу использовать — при условии соблюдения рекомендованных параметров печати. От них напрямую зависит прочность и функциональность готового компонента.

Программа стартовала в Чехии

Philips Fixables изначально запущен в Чехии в сотрудничестве с Prusa Research и LePub — компаниями, активно поддерживающими сообщество 3D-мейкеров. Цель программы — снизить уровень отходов и побудить пользователей к ремонту, а не замене техники, что особенно важно на фоне растущего интереса к праву на ремонт.

На сайте инициативы также есть форма для подачи запросов: пользователи могут предложить деталь, которую они хотят видеть в каталоге. Если Philips сможет одобрить её публикацию, пользователь получит уведомление и ссылку для скачивания.

Перспективы и параллели

Philips — не единственная компания, поддерживающая движение за «право на ремонт». Ранее Logitech запустила собственный онлайн-магазин запчастей в партнёрстве с iFixit, предлагая комплекты для самостоятельного ремонта устройств.

Хотя пока инициатива Fixables находится на раннем этапе, сам факт появления официальной платформы для 3D-печати от такой крупной компании — важный шаг к более устойчивому и открытому подходу в электронике.