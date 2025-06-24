Компания Philips представила новую модель – 17-дюймовый монитор 27M2N8500X, разработанный специально для любителей компьютерных игр. Этот монитор оборудован ярким QD-OLED экраном с высокой частотой обновления, имеет безрамочный дизайн и современный набор портов для подключения.

Разрешение экрана составляет 2560×1440 пикселей, частота обновления достигает 500 Гц, пиковая яркость – 1000 нит, а время отклика пикселя – всего 0,03 мс (GtG). Производитель подчеркивает, что матрица обеспечивает широкую цветовую гамму, покрывая 100% sRGB, 98% AdobeRGB и 99% P3 цветовых пространств.

На корпусе устройства расположены два порта HDMI 2.1, два разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A с поддержкой KVM, один DisplayPort 2.1 и стандартный 3,5-мм разъем для наушников. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана, а для крепления на стену предусмотрены отверстия стандарта VESA 100×100 мм.

Philips 27M2N8500X предлагается по цене 835 долларов (65 370 руб.).



