Компания Philips представила новый монитор Brilliance 5K, разработанный специально для профессионалов, работающих с визуальным контентом. Эта модель выделяется высококачественной матрицей с расширенной цветовой гаммой, актуальным набором портов для подключения и улучшенными функциями для видеоконференций.

Philips Brilliance 5K (27E3U7903) оборудован 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 5120×2880, частотой обновления 70 Гц и широким спектром поддерживаемых цветовых пространств: REC.709 (100%), Adobe RGB (99,5%), P3 (99%), sRGB (160% с ΔE<2) и NTSC (130%). Монитор также соответствует стандарту DisplayHDR 600, подтверждая его высокие характеристики.

Встроенная периферия включает два динамика мощностью 5 Вт каждый, датчик PowerSensor 2, который автоматически отключает экран при отсутствии пользователя, а также 5-мегапиксельную веб-камеру с микрофоном и функцией автоматической регулировки кадра. На задней панели расположены порты HDMI 2.1, Thunderbolt 4 (96 Вт), Ethernet, два разъема USB Type-C и два USB Type-A. Дополнительные возможности включают KVM-переключатель, режим одновременного отображения двух видеосигналов и возможность подключения второго монитора по цепочке.

На европейском рынке Philips Brilliance 5K доступен для приобретения по рекомендованной цене 1 090 евро (103 550 руб.).