Компания Philips пополнила свою линейку игровых мониторов, анонсировав Evnia 25M2N5200U, созданный специально для киберспортсменов и геймеров, для которых важна высокая частота обновления. Примечательно, что эта модель выделяется своей относительно доступной ценой, особенно в сравнении с другими устройствами, предлагающими аналогичные характеристики.

Philips Evnia 25M2N5200U использует 25-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 360 Гц, которую можно увеличить до 390 Гц в игровом режиме. Указанное время отклика матрицы составляет 1 мс (GtG), а при использовании технологии Smart MBR — всего 0,3 мс.

Монитор поддерживает стандарт HDR400 и технологию Adaptive Sync. В наличии порты HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB-хаб. Подставка, входящая в комплект, обеспечивает регулировку высоты экрана, а также углов наклона и поворота.

В продаже Philips Evnia 25M2N5200U появится в середине мая по рекомендованной цене 386 евро (35 570 руб.).