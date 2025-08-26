26 августа 2025 года в российских магазинах электроники и на маркетплейсах появилась новая версия планшета HONOR Pad 10 5G. Устройство получило поддержку мобильных сетей пятого поколения, большой экран 12,1 дюйма с повышенной частотой обновления и производительный чипсет Snapdragon 7 Gen 3, что делает его универсальным решением для работы, игр и мультимедиа.

Дисплей и дизайн HONOR Pad 10 5G

HONOR Pad 10 5G оснащён IPS-экраном HONOR Eye Comfort диагональю 12,1″ и разрешением 2.5K (2560×1600). Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность анимаций и отклик в динамичных играх, а полезная площадь дисплея достигает 88%. Поддержка цветового охвата DCI-P3 гарантирует яркую и насыщенную картинку.





Корпус выполнен из металла, вес устройства составляет всего 525 г, толщина — 6,29 мм. Производитель отмечает повышенную прочность конструкции.

Производительность и автономность

В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который на 50% быстрее в графике и на 15% мощнее по CPU, чем решения предыдущего поколения. Энергоэффективность выросла на 20%, что особенно заметно при работе с тяжёлыми приложениями и играми.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч. Планшет поддерживает проводную зарядку 35 Вт (комплектный адаптер) и до 66 Вт при использовании фирменных адаптеров HONOR SuperCharge. Всего несколько минут зарядки позволяют восполнить энергию для продолжительной работы.

Аудиосистема

Мультимедийные возможности планшета усиливает система из шести динамиков с технологией HONOR Spatial Audio, создающей эффект пространственного звучания и погружения.





Доступность и цена

HONOR Pad 10 5G доступен в цвете «космический серый» в ряде российских сетей и онлайн-магазинов: DNS, М.Видео, Эльдорадо, Мегафон, МТС, OZON, Яндекс Маркет и Ситилинк.

Стоимость моделей:





8+128 ГБ — 36 990 руб.,

8+256 ГБ — 32 990 руб.,

комплект с чехлом-клавиатурой — 44 990 руб.

До 15 сентября 2025 года действует акция: скидка 4000 рублей на планшет и 5000 рублей на комплект с клавиатурой.