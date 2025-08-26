Samsung готовится представить свою первую гарнитуру XR под кодовым названием Project Moohan, которая обещает стать сильным конкурентом в сфере смешанной реальности.

Гарнитура будет официально анонсирована на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 29 сентября 2025 года. В Южной Корее она поступит в продажу примерно 13 октября, а по всему миру появится к концу октября или началу ноября.





Предполагаемая цена составляет от 2,5 до 4 миллионов вон (около 1800–2000 долларов США), что значительно ниже стоимости Apple Vision Pro, которая оценивается в 3500 долларов.

Технические характеристики

Project Moohan работает на платформе Android XR от Google и оснащена процессором Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и двумя дисплеями Sony micro-OLED с частотой обновления 90 Гц. В гарнитуре реализовано многокамерное отслеживание (предположительно около 12 камер), а также используется внешний аккумулятор для питания.





Гарнитура будет поддерживать отслеживание движений рук и глаз, а также опциональные VR-контроллеры. Согласно данным Road to VR, Samsung может представить предварительный обзор Project Moohan уже на презентации Unpacked в июле 2025 года.

Благодаря более доступной цене, использованию платформы Google и современному оборудованию, Project Moohan позиционируется как более доступная альтернатива Vision Pro и важный шаг для Samsung на рынке XR-технологий



