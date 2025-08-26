Компания Vivo выпустила в Индии новый смартфон Vivo T4 Pro 5G, который занял место в среднем ценовом сегменте линейки T-серии. Устройство получило тонкий корпус, изогнутый AMOLED-дисплей, перископический телеобъектив и защиту уровня IP68/IP69.

Характеристики Vivo T4 Pro 5G

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей (1.5K), частотой обновления 120 Гц и локальной яркостью до 5000 нит. Экран поддерживает HDR, отображает 1,07 млрд цветов и защищён стеклом Schott Diamond Shield Glass, которое обеспечивает на 37% лучшую устойчивость к падениям. Толщина корпуса — всего 7,53 мм, вес — 192 г.





Под капотом — Snapdragon 7 Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу. Варианты памяти: до 12 ГБ RAM + 12 ГБ виртуальной и до 256 ГБ UFS 2.2. Для охлаждения используется 10-слойная VC-система с площадью рассеивания тепла 16 470 мм².

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку 90 Вт.





Камеры

Основной блок состоит из трёх камер:

50 Мп (Sony IMX882, OIS),

50 Мп перископический телеобъектив (3x оптический зум, до 10x портретного),

2 Мп датчик глубины.

Фронтальная камера — 32 Мп, поддерживает съёмку видео в 4K.





ПО и функции

Vivo T4 Pro работает на Android 15 с Funtouch OS 15. Среди возможностей:

AI Call Assistant и AI Captions ,

и , защита от спам-звонков,

интеграция с Google Gemini AI.

Компания обещает 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.





Среди других характеристик: стереодинамики, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB-C.

Цена и старт продаж

8+128 ГБ — ₹27 999 (~$320) ,

, 8+256 ГБ — ₹29 999 (~$340) ,

, 12+256 ГБ — ₹31 999 (~$360).

Цвета: Nitro Blue и Blaze Gold.

Продажи начнутся 29 августа на Flipkart, сайте Vivo India и в офлайн-магазинах. Покупателям предлагают: