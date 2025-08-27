Xiaomi официально подтвердила, что её следующая версия операционной системы будет называться HyperOS 3, опровергнув слухи о возможном названии HyperOS 26. Обновление будет основано на Android 16.

Китайский бренд сообщил в посте на Weibo, что презентация HyperOS 3 состоится 28 августа на мероприятии в Китае.





В отдельной публикации Лу Вэйбинг отметил, что новая версия улучшит плавность интерфейса и отзывчивость системы. Пока неясно, что именно это означает, но все подробности обещают раскрыть завтра.

Сразу после презентации Xiaomi выпустит первую бета-версию HyperOS 3 для поддерживаемых устройств. На старте обновление получат в Китае: серия Xiaomi 15, Redmi K80 Pro/Ultimate Edition, Pad 7S Pro 12.5 и Pad 7 Pro.



