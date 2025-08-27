Бренд смартфонов Tecno и компания DXOMARK, специализирующаяся на тестировании камер, объявили о запуске совместной лаборатории Tecno DXOMARK Joint Imaging Laboratory — первой в мире полностью автоматизированной лаборатории для оценки качества изображений.

Лабораторию открыли в китайском Чунцине, реализовав первый протокол DXOMARK Camera V6. Благодаря партнёрству, Tecno и DXOMARK намерены установить новый стандарт оценки камер через полностью автоматизированное тестирование, многомерную адаптацию оттенков кожи и интеллектуальную региональную настройку. Внедрение Camera V6 позволяет задать новые эталоны эффективности, согласованности и объективности тестов.





Система точной автоматизации в лаборатории использует роботизированные манипуляторы с микронной точностью позиционирования, полностью автоматическую смену тестовых таблиц и управляемое ИИ моделирование условий окружающей среды. Все процессы тестирования выполняются без участия человека.

Кроме того, лаборатория обеспечивает комплексную оценку изображений с помощью научно откалиброванных 2D-таблиц цветов, представляющих разные оттенки кожи по всему миру. Это позволяет точно калибровать цветопередачу и текстуры для всего спектра человеческих типов кожи.





Лаборатория также поддерживает региональную кастомизацию протоколов тестирования в зависимости от предпочтений на разных рынках. Например, для африканских пользователей система усиливает калибровку экспозиции, так как там востребованы более яркие снимки. В Юго-Восточной Азии, напротив, акцент делается на оптимизацию шумоподавления, поскольку для аудитории особенно важна чёткость ночных фото.

Tecno заявила, что интегрирует возможности лаборатории в собственную дорожную карту инноваций в сфере мобильной съёмки. По словам компании, это позволит «обеспечить постоянную эволюцию алгоритмов, основанную на данных о множестве оттенков кожи, и ускорить разработку высокоадаптивных интеллектуальных решений для разнообразных мировых рынков».



