Лаборатория DXOMark опубликовала результаты тестирования экранов iPhone 17 и iPhone Air. Оба устройства получили одинаковый общий балл и заняли 25-е место в мировом рейтинге. Несмотря на небольшие различия, оба экрана продемонстрировали высокие показатели читаемости, цветопередачи и отклика.

iPhone Air: сбалансированное изображение и высокая точность касаний

По данным DXOMark, новый iPhone Air превосходит большинство конкурентов по уровню отражения света, хотя всё ещё уступает Samsung Galaxy S25 Ultra. Цветопередача остаётся стабильной как с активированной функцией True Tone, так и без неё.

Тестеры отметили, что при просмотре видео в тёмных условиях изображение может казаться слишком тусклым из-за работы автояркости, поэтому пользователям может понадобиться ручная настройка.

Среднее время отклика на касание составило 69 мс, что на 3 мс быстрее, чем у Galaxy S25 Edge, и на 21 мс быстрее, чем у Google Pixel 10 Pro XL. Кроме того, Air показал лучшие результаты в снижении числа пропусков кадров при воспроизведении видео в SDR и HDR по сравнению с конкурентами, хотя немного уступил в параметре пиковой яркости при 0 люкс.

Результаты iPhone Air:





Читаемость: 154/164

Цвет: 155/167

Видео: 140/167

Сенсорный отклик: 163/164

В глобальном рейтинге устройство заняло 25-е место, а в категории ultra-premium — 20-е.

iPhone 17: улучшенная читаемость и высокая отзывчивость

DXOMark охарактеризовал дисплей iPhone 17 как «сбалансированный и тщательно откалиброванный», особенно отметив улучшение читаемости и отзывчивости по сравнению с прошлым поколением.

Как и в случае с iPhone Air, уровень отражения экрана немного уступает Galaxy S25 Ultra, но остаётся выше, чем у большинства конкурентов, обеспечивая хорошую видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Дисплей iPhone 17 также показал стабильное снижение яркости при изменении угла обзора, сравнимое с Galaxy S25, и опередил устройства Samsung и Google по среднему времени отклика и уровню отражений.

Результаты iPhone 17:

Читаемость: 154/164

Цвет: 155/167

Видео: 140/167

Сенсорный отклик: 163/164

Таким образом, показатели полностью совпадают с результатами iPhone Air. В общем рейтинге iPhone 17 занял 25-е место, а в категории premium поднялся на 5-е место.