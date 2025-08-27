Пока другие производители смартфонов спешат догнать Samsung по части функций, основанных на ИИ, Apple, похоже, отстаёт. Компания испытывает трудности с запуском нового поколения Siri на базе больших языковых моделей. Теперь, похоже, Apple проявляет интерес к той же AI-компании, с которой Samsung уже ведёт переговоры о крупном инвестировании.

Ранее сообщалось, что Samsung близка к заключению сделки по инвестициям в Perplexity, чтобы интегрировать её AI-технологии в смартфоны Galaxy. Теперь же, по данным The Information, Apple обсуждала возможность приобретения Perplexity, текущая стоимость которой оценивается в 18 миллиардов долларов. За всю историю Apple лишь дважды тратила более миллиарда на сделки: 1 миллиард долларов за модемный бизнес Intel в 2019 году и 3 миллиарда за Beats в 2014 году.





Apple также рассматривала покупку Mistral. По сообщениям, Эдди Кью, старший вице-президент подразделения сервисов Apple, является главным сторонником подобных сделок. Однако окончательного решения пока нет, так как глава софтверного направления Крейг Федериги считает, что компания способна разработать собственные технологии искусственного интеллекта.

Perplexity предлагает поисковый сервис на базе ИИ. В отличие от традиционной выдачи Google, где показываются списки ссылок, Perplexity предоставляет прямые ответы с необходимыми ссылками на источники. Всё больше пользователей выбирают его для исследований и как альтернативу Google Search.





Недавно Samsung начала предлагать годовую подписку на Perplexity Pro бесплатно для пользователей Galaxy в США. По данным СМИ, компания планирует интегрировать Perplexity в Bixby и Samsung Internet. Один из топ-менеджеров Samsung подтвердил, что Gemini не будет единственным AI-ассистентом в серии Galaxy S26.