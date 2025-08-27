Саша Дикисиян, более известный под псевдонимом Sonic Mayhem, был одним из авторов саундтрека к игре Deus Ex: Mankind Divided, а также написал музыку для дополнений System Rift и A Criminal Past.

Теперь композитор опубликовал подборку неизданных треков из игры на своей странице в Bandcamp. Коллекция получила название Fragments of the Machine (Data Archive Vol 1). Все желающие могут бесплатно послушать и скачать эти композиции.





«В 2015–2016 годах я написал большой массив музыки для Deus Ex: Mankind Divided и его DLC, — пояснил Дикисиян. — В официальный саундтрек вошла лишь часть моих работ, но многое — включая музыку для кат-сцен, трейлеров, игровых клубов, а также черновики, идеи и демо — так и не было опубликовано. До сегодняшнего дня.

С этой коллекцией вы получаете прямой доступ (в каком-то смысле) к моему аудиодиску. Эти файлы взяты с моего оригинального накопителя, со всеми названиями аранжировок, которые я тогда им давал. Некоторые треки не сведены, не мастерингованы или даже не завершены. Часть композиций — это альтернативные версии или ранние наброски, которые не попали в финальную игру».





Последняя работа Дикисияна — саундтрек к научно-фантастическому шутеру Metal Eden, выход которого состоится на следующей неделе. Сам композитор надеется, что фанаты Deus Ex поблагодарят его за редкую подборку музыки, попробовав новую игру.

«Увидев, насколько людям по-прежнему близка эта вселенная, я решил сделать сообществу подарок перед релизом Metal Eden, — отметил он. — Единственная просьба: дайте Metal Eden (ещё один киберпанк-проект, релиз назначен на 2 сентября) шанс — и, возможно, приобретите его саундтрек, когда он выйдет на Bandcamp».



