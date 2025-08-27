По данным инсайдеров, Vivo планирует представить серию X300 в октябре 2025 года. Ранее сообщалось о релизе в конце сентября, однако источник Smart Pikachu уточнил: презентация состоится после праздничной недели в Китае, которая включает Национальный день с 1 по 8 октября и праздник середины осени 6 октября.

Новая линейка получит чипсет Dimensity 9500. В отличие от прошлогодней серии X200, включавшей три модели, на этот раз компания ограничится двумя версиями — Vivo X300 и X300 Pro. При этом базовый X300 сохранит компактный форм-фактор: ожидается 6,3-дюймовый дисплей, как у X200 Pro Mini.





Камеры смартфонов оснастят обновлённым покрытием Zeiss, которое должно улучшить качество оптики. Вместе с X300 серия Vivo представит новые наушники, а в 2026 году компания намерена расширить линейку IoT и носимых устройств, выпустив несколько флагманских решений. Отдельно сообщается, что Vivo X300 Ultra может дебютировать во втором квартале 2026 года.

До этого Vivo готовит премьеру модели Y500 в Китае: смартфон выйдет 1 сентября с процессором Dimensity 7300, экраном AMOLED 120 Гц, батареей на 8200 мА·ч с поддержкой зарядки 90 Вт и двойной камерой на 50 Мп.



