Компания Vivo объявила о предстоящем глобальном запуске смартфонов X300 и X300 Pro, который состоится 30 октября. Ранее в этом месяце устройства были представлены в Китае. Обе модели работают на новейшем процессоре MediaTek Dimensity 9500 — это первый случай, когда Vivo использует данный чипсет в своих смартфонах.

Хотя компания пока не раскрыла все подробности международного релиза, известный инсайдер Парас Гуглани поделился информацией о цветовых вариантах и конфигурациях памяти. По его данным, стандартная версия Vivo X300 будет доступна в цветах Halo Pink, Iris Purple, Mist Blue и Phantom Black. Глобальные модели получат до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Версия с 1 ТБ памяти, доступная в Китае, на мировой рынок не поступит.

Модель Vivo X300 Pro также выйдет в четырех цветах — Mist Blue, Phantom Black, Cloud White и Dune Brown. Она будет иметь те же варианты памяти, что и базовая версия: до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища.

Кроме того, цвета устройств будут отличаться в зависимости от региона. Например, в Австралии X300 Pro появится только в оттенках Phantom Black и Dune Brown, а X300 получит эксклюзивную красную версию.

Китайская версия Vivo X300 оснащена 6,31-дюймовым дисплеем BOE Q10 Plus LTPO AMOLED с ультратонкими рамками толщиной всего 1,05 мм и сертификацией TÜV Rheinland для защиты зрения. Основная камера представляет собой 200-мегапиксельный модуль Zeiss Super Main Camera (Samsung ISOCELL HPB), дополненный 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом Zeiss APO с 3-кратным оптическим зумом.





Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП и автофокусировку, оптимизирована под цветопередачу Zeiss Natural Color. Благодаря нейропроцессору V3+ смартфон поддерживает запись портретного видео в 4K 60 FPS, режим отслеживания движений и съёмку «Zero-Additive» без программных искажений. При толщине корпуса 7,95 мм и весе 190 г устройство оснащено батареей ёмкостью 6040 мА·ч, использует память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

Vivo X300 Pro предлагает несколько улучшений, включая увеличенный 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 1-120 Гц и разрешением 1260×2800 пикселей. Смартфон оснащён основным 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-828, 200-мегапиксельным телеобъективом, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

Устройство комплектуется аккумулятором ёмкостью 6510 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной — 40 Вт. Толщина корпуса составляет 7,99 мм, а вес — 226 г.