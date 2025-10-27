Серия Vivo S50 готовится к релизу в Китае в ноябре, а утечка Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики моделей S50 и S50 Pro Mini.

Согласно инсайдеру, стандартный Vivo S50 получит плоский 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, металлическую рамку и перископическую камеру с сенсором среднего размера флагманского уровня. Это обещает заметный прирост качества зум-съёмки.

Компактный Vivo S50 Pro Mini оснастят экраном диагональю 6,31 дюйма, также с разрешением 1,5K. Несмотря на уменьшенные габариты, модель сохранит топовые камеры, включая 50-мегапиксельный фронтальный модуль. По данным источника, обе версии получат одинаковое разрешение фронталки.

В части производительности утечка намекает на использование флагманского чипа. Предположительно, S50 Pro Mini сможет преодолеть рубеж в 3 млн баллов в тесте AnTuTu. По предыдущим данным, устройство может базироваться на чипсете Dimensity 9400, применявшемся в серии Vivo X200.

Ожидается, что Vivo S50 Pro Mini получит тройную камеру с перископическим модулем и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном. Серия S50 выйдет в ноябре и станет конкурентом для Oppo Reno 15 и Honor 500, которые также готовятся к релизу на китайском рынке.





Возможный ребрендинг и причины пропуска S40

По слухам, Vivo готовит к международному запуску модель X300 FE — вероятно, это переименованный вариант S50 Pro Mini. Ранее Vivo S30 Pro Mini уже выходил за пределы Китая как Vivo X200 FE.

Серия S40 была пропущена: компания избегает числа «4», считая его неблагоприятным на китайском рынке. Поэтому следом за S30 бренд перешёл сразу к S50.