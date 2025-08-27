Компания Dreame совместно с сетью «М.Видео-Эльдорадо» анонсировала выпуск новой линейки умных телевизоров, включающей 12 моделей от бюджетного до премиального сегмента. Все устройства работают на фирменном процессоре Dreamind™, отвечающем за улучшение изображения и звука.

Линейка моделей

Флагманом серии стал Mega QLED 4K TV 100Q100 с 100-дюймовым безрамочным экраном и поддержкой технологии QLED+. Для геймеров предусмотрена частота обновления 144 Гц и режим Game Console с HDR-настройками и ассистентом прицела. Телевизор оснащён многоканальной акустикой с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Стоимость модели составит 400 тысяч рублей.





Также представлены AuraFrame QLED 4K TV Q100F в версиях на 55 и 65 дюймов. Ультратонкие рамки и сменное обрамление позволяют использовать телевизор как цифровую картину с демонстрацией живописи или фотографий. Цена составит 90 тысяч рублей за 55 дюймов и 120 тысяч рублей за 65 дюймов.

Серия Aura Mini LED 4K TV S100 делает акцент на звук: телевизоры получили систему мощностью 70 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Диагонали — от 55 до 86 дюймов, цены — от 100 до 250 тысяч рублей.





Средний сегмент закрывает линейка Vivid QLED 4K TV Q100. Она предлагает частоту 120 Гц, поддержку Dolby Vision и разрешение 4K. Модели доступны в вариантах 55 и 75 дюймов за 48 и 135 тысяч рублей соответственно.

Самые компактные решения собраны в серии Vista UHD TV K100 — от 43 до 55 дюймов. Стоимость начинается с 34 тысяч рублей.





Старт продаж

Продажи всей линейки телевизоров Dreame начнутся после 2 сентября. Устройства будут доступны эксклюзивно в сети «М.Видео-Эльдорадо».