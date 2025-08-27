Huawei официально объявила о проведении презентации новых продуктов 4 сентября. Главным событием станет дебют флагманского смартфона следующего поколения с тройным складыванием — Huawei Mate XTs. По данным китайских инсайдеров, устройство получит серьёзные улучшения в производительности, камерах и дизайне, а также интересную ценовую стратегию.

Грядущий Huawei Mate XTs Extraordinary Master станет вторым тройным складным смартфоном бренда. По словам Digital Chat Station, он сохранит дизайн предшественника и выйдет в двух новых цветах: белом и пурпурно-аллом, при этом белый станет основным для промо-материалов.





С точки зрения «железа» Mate XTs будет работать на базе чипсета Kirin 9020, используемого также в линейке Huawei Pura 80. Процессор выполнен по схеме 1+3+4 ядра и дополнен графикой Maleoon 920. Смартфон также поддерживает спутниковую связь.

Huawei усовершенствовала технологию шарнира, представив систему Tiangong Hinge System, которая обеспечивает повышенную прочность и лучшую защиту от складки на экране. В части камер смартфон получит основной сенсор на 50 МП с переменной диафрагмой и поддержку функции «Red Maple». Кроме того, добавлен перископический телеобъектив для улучшенного зума.





Mate XTs также, по слухам, будет поддерживать работу со стилусом. Предыдущая модель Mate XT разошлась тиражом более 500 тысяч устройств и принесла доход в 12,54 млрд юаней (около 1,73 млрд долларов). Эксперты считают, что обновлённая версия может приблизить продажи к отметке в 1 миллион. Цена ожидается от 15 000 юаней (~2060 долларов), что ниже стартовой стоимости предшественника в 19 999 юаней (~2750 долларов).