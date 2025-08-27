Почти год назад стало известно, что Google Play Store тестирует функцию автоматического открытия установленных приложений с помощью специального переключателя. Ожидалось, что она станет доступна в сентябре прошлого года, но этого так и не произошло. Теперь же Google начала более широкое внедрение обновлённой версии этой функции.

Ранее при нажатии на кнопку установки в карточке приложения пользователи видели индикатор прогресса и кнопку отмены — и ничего больше. Однако, Play Store теперь постепенно разворачивает почти забытую опцию авто-запуска для большего числа пользователей по всему миру, пусть и в слегка изменённом виде.





Новый переключатель называется «Auto-open when ready» («Авто-запуск при готовности»). Изменились само название переключателя и сопровождающий текст — теперь добавлено описание: «Запустите приложение сразу после установки». Для сравнения: в ранней версии опция называлась «Turn on Auto-open» в выключенном состоянии и «Automatically open after install» — во включённом.

Однако включение функции не означает мгновенного запуска. Как и раньше, пользователю показывается уведомление с пятисекундным таймером перед тем, как приложение откроется. В уведомлении есть отдельные кнопки «Открыть» и «Отмена», позволяющие прервать таймер.





Хотя функция может быть полезна в некоторых случаях, задержка в пять секунд делает её скорее интересной новинкой, чем действительно нужной функцией. Тем не менее она может понравиться тем, кто хочет чего-то нового от процесса установки приложений.

Стоит отметить, что переключатель по умолчанию выключен. Но пока нет способа скрыть его, если он вам не нужен: каждый раз при нажатии кнопки «Установить» он будет появляться. Чтобы попробовать функцию, достаточно выбрать любое приложение в Google Play Store и нажать «Установить».



