К ноябрю 2026 года в Европе начнут действовать обновлённые экологические нормы Евро-7. На фоне этих требований автопроизводители снова обратили внимание на технологии, которые считались устаревшими. В частности, речь идёт о барабанных тормозах, сообщил CarScoops.

Барабанные тормоза долгое время были стандартом для большинства машин, но с середины 1980-х их почти полностью вытеснили дисковые системы. Сегодня они встречаются в основном на задней оси недорогих моделей. Главный плюс технологии — закрытая конструкция, удерживающая тормозную пыль внутри барабана, что снижает вредное воздействие на окружающую среду.





Автопроизводители активно ищут способы уменьшить выбросы при торможении. Среди решений — специальные покрытия для стальных дисков, более износостойкие колодки и даже карбоновые тормозные диски, характерные для суперкаров. Однако такие технологии дороги и редко применимы для массового сегмента.

Некоторые компании уже сделали шаг в сторону старого подхода. Например, Volkswagen использует барабанные тормоза в электрических моделях ID.3 и ID.4, включая спортивную версию GTX. С введением новых экологических правил Евро-7 подобные решения могут получить более широкое распространение.



