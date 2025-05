На Computex 2025 компания также показала серию Swift Go AI на базе Intel Core Ultra 200V.

Acer анонсировала ультралёгкий ноутбук Swift Edge 14 AI, а также новую линейку Swift Go AI. Обе модели ориентированы на мобильную работу с ИИ-функциями и мультимедиа. Устройства работают на базе новейших процессоров Intel Core Ultra 200V с интегрированной графикой Intel Arc и встроенным ускорителем задач ИИ (NPU).

Swift Edge 14 AI: лёгкий и мощный

Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) весит всего 0,99 кг и оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K (2880×1800) и соотношением сторон 16:10. Экран покрывает 100 % цветового охвата DCI-P3, имеет сертификацию DisplayHDR True Black 600 и защищён первым в мире покрытием Corning Gorilla Glass Matte Pro, которое снижает отражения на 95 % — это особенно важно при работе на улице.

В максимальной конфигурации ноутбук предлагает Intel Core Ultra 9 288V, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe Gen 4 объёмом до 1 ТБ. Встроенный NPU обеспечивает до 48 TOPS, что подходит для локальных ИИ-задач. Ёмкость аккумулятора — 65 Вт·ч, время воспроизведения видео — до 21 часа.

Дополнительные особенности:

корпус из магниево-алюминиевого сплава (MIL-STD 810H),

ИК-камера 1080p и сканер отпечатка пальца с подсветкой,

клавиатура с мягким покрытием и защитой от износа (UV-напыление),

сенсорная панель с AI-индикатором активности,

Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4,

порты: 2×Thunderbolt 4, 2×USB-A, HDMI 2.1, аудиоразъём 3,5 мм,

стереодинамики с DTS:X Ultra.

Swift Go AI: выбор между 14 и 16 дюймами

Acer Swift Go 16 AI Acer Swift Go 16 AI

Серия Swift Go AI включает две модели — Swift Go 14 (SFG14-75) и Swift Go 16 (SFG16-74). Обе оснащены OLED-экранами с сертификацией DisplayHDR True Black и Eyesafe 2.0, а также 120 Гц частотой обновления (только у 16-дюймовой версии). Разрешение — WUXGA (1920×1200 у 14″ и 2048×1280 у 16″).

Внутри — Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ LPDDR5X и SSD объёмом до 2 ТБ (у Swift Go 16). Акцент сделан на ИИ-инструментах и медиа: система Acer User Sensing блокирует и разблокирует экран автоматически, а панель Multi-Control Touchpad облегчает управление звонками и воспроизведением.

Acer Swift Go 14 AI Acer Swift Go 14 AI

Другие особенности:

три микрофона, ИК-камера 1080p,

динамики с DTS:X Ultra,

порты: 2×Thunderbolt 4, 2×USB-A, HDMI, MicroSD,

Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4,

корпус из алюминия: Titanium Gray (Go 16), Steam Blue (Go 14),

масса: 1,6 кг (Go 16) и 1,39 кг (Go 14) ,

и , автономность: до 16 часов веб-сёрфинга.

Цены и сроки выхода