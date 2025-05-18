На Computex 2025 компания также показала серию Swift Go AI на базе Intel Core Ultra 200V.
Acer анонсировала ультралёгкий ноутбук Swift Edge 14 AI, а также новую линейку Swift Go AI. Обе модели ориентированы на мобильную работу с ИИ-функциями и мультимедиа. Устройства работают на базе новейших процессоров Intel Core Ultra 200V с интегрированной графикой Intel Arc и встроенным ускорителем задач ИИ (NPU).
Swift Edge 14 AI: лёгкий и мощный
Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) весит всего 0,99 кг и оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K (2880×1800) и соотношением сторон 16:10. Экран покрывает 100 % цветового охвата DCI-P3, имеет сертификацию DisplayHDR True Black 600 и защищён первым в мире покрытием Corning Gorilla Glass Matte Pro, которое снижает отражения на 95 % — это особенно важно при работе на улице.
В максимальной конфигурации ноутбук предлагает Intel Core Ultra 9 288V, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe Gen 4 объёмом до 1 ТБ. Встроенный NPU обеспечивает до 48 TOPS, что подходит для локальных ИИ-задач. Ёмкость аккумулятора — 65 Вт·ч, время воспроизведения видео — до 21 часа.
Дополнительные особенности:
- корпус из магниево-алюминиевого сплава (MIL-STD 810H),
- ИК-камера 1080p и сканер отпечатка пальца с подсветкой,
- клавиатура с мягким покрытием и защитой от износа (UV-напыление),
- сенсорная панель с AI-индикатором активности,
- Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4,
- порты: 2×Thunderbolt 4, 2×USB-A, HDMI 2.1, аудиоразъём 3,5 мм,
- стереодинамики с DTS:X Ultra.
Swift Go AI: выбор между 14 и 16 дюймами
Серия Swift Go AI включает две модели — Swift Go 14 (SFG14-75) и Swift Go 16 (SFG16-74). Обе оснащены OLED-экранами с сертификацией DisplayHDR True Black и Eyesafe 2.0, а также 120 Гц частотой обновления (только у 16-дюймовой версии). Разрешение — WUXGA (1920×1200 у 14″ и 2048×1280 у 16″).
Внутри — Intel Core Ultra 7, до 32 ГБ LPDDR5X и SSD объёмом до 2 ТБ (у Swift Go 16). Акцент сделан на ИИ-инструментах и медиа: система Acer User Sensing блокирует и разблокирует экран автоматически, а панель Multi-Control Touchpad облегчает управление звонками и воспроизведением.
Другие особенности:
- три микрофона, ИК-камера 1080p,
- динамики с DTS:X Ultra,
- порты: 2×Thunderbolt 4, 2×USB-A, HDMI, MicroSD,
- Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4,
- корпус из алюминия: Titanium Gray (Go 16), Steam Blue (Go 14),
- масса: 1,6 кг (Go 16) и 1,39 кг (Go 14),
- автономность: до 16 часов веб-сёрфинга.
Цены и сроки выхода
|Модель
|Цена в EMEA
|Старт продаж
|Цена в Австралии
|Регион
|Swift Edge 14 AI
|от €1 599
|июнь 2025
|от A$3 999
|Q2
|Swift Go 16 AI
|от €1 299
|август 2025
|от A$1 999
|Q3
|Swift Go 14 AI
|от €1 199
|июль 2025
|от A$1 799
|Q3