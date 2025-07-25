Apple сообщила о пересмотре системы возрастных рейтингов в App Store и новых обязательных требованиях для разработчиков. Обновления направлены на повышение точности родительского контроля и уже начали внедряться в бета-версиях iOS 26 и других систем компании.

Возрастные рейтинги стали более детализированными

Согласно письму, направленному разработчикам, Apple вводит три новых уровня возрастных ограничений: 13+, 16+ и 18+. Эти значения дополнят существующие категории 4+ и 9+. Обновлённые рейтинги автоматически применены ко всем приложениям и играм на основании предыдущих ответов разработчиков в анкете возрастной классификации.

При этом Apple подчёркивает, что возрастной рейтинг может различаться в зависимости от страны или региона, поскольку учитывает локальные стандарты допустимого контента. Если назначенный рейтинг не соответствует целевой аудитории приложения, его можно изменить вручную через App Store Connect.

Новые обязательные вопросы в анкете для App Store Connect

В рамках расширения системы Apple добавила новый набор обязательных вопросов в анкету по возрастному рейтингу. Они касаются:





Наличия встроенных инструментов управления;

Функциональности приложения;

Тем, связанных с медициной и здоровьем;

Содержания с элементами насилия.

Ответить на обновлённую анкету необходимо до 31 января 2026 года. После этой даты разработчики не смогут загружать обновления в App Store Connect, пока не предоставят ответы.

Также Apple напомнила, что приложения должны соответствовать требованиям таких нормативных актов, как COPPA и GDPR. При оценке содержания необходимо учитывать все функции, включая «AI-ассистентов и чат-ботов», особенно в части чувствительного контента.



