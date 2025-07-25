АвтоВАЗ начал дорожные испытания цельнометаллического фургона под новым брендом SKM. Первые изображения автомобиля опубликовал портал Platesmania — машина была замечена на территории предприятия в Тольятти.

Фургон попал в кадр у шлагбаума на одном из объектов АвтоВАЗа. На машине установлен регистрационный номер Самарской области. Экстерьер тестируемого автомобиля полностью повторяет оригинальную модель SRM — отличий в дизайне кузова не выявлено. Все шильдики и фирменные знаки на кузове были заклеены.

Как ранее сообщала «Российская газета», вазовская линейка SKM создаётся на базе китайских минивэнов и фургонов марки SRM. Однако окончательная версия моделей может получить адаптацию или глубокую переработку под нужды российского рынка — АвтоВАЗ не исключает проведение реинжиниринга.

Официальный старт продаж моделей бренда SKM ожидается осенью 2025 года. Это будет первая партия коммерческого транспорта под новым суббрендом АвтоВАЗа, предназначенного для малого бизнеса и корпоративного сектора.



